OPITÝ KAMIONISTA ZA VOLANTOM: Muž nafúkal 2,81 promile alkoholu

Dunajská Streda 24. januára (TASR) - Polícia obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 61-ročného vodiča nákladného auta. Keď v nedeľu (22. 1.) vošiel so svojím kamiónom do priemyselného parku v obci Kostolné Kračany, upútal svojím správaním pozornosť bezpečnostného zamestnanca, ktorý privolal policajnú hliadku. Tá vodičovi pri dychovej skúške namerala 2,81 promile. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Policajti muža ihneď obmedzili na osobnej slobode a previezli na policajné oddelenie. Kamionistu rieši v tzv. superrýchlom konaní a onedlho sa postaví pred sudcu. Ako vodičovi z povolania mu môže hroziť trest odňatia slobody na dva až päť rokov," uviedla.



Polícia upozorňuje najmä profesionálnych vodičov, že jazda pod vplyvom alkoholu je nielen nebezpečná, ale jej následky môžu byť pre nich likvidačné. So stratou vodičského preukazu totiž pravdepodobne prídu o svoje zamestnanie a v prípade trestného činu môžu nakoniec skončiť aj vo väzení.