ZIŠIEL Z CESTY: Opitý mladík narazil do oplotenia rodinného domu

Trebišov 11. októbra (TASR) – Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinila polícia 19-ročného vodiča z okresu Trebišov. V sobotu (9. 10.) okolo 4.20 h narazil do oplotenia rodinného domu, v dychu mu namerali 1,31 promile alkoholu. TASR o tom za Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach informoval Jaroslav Ličák s tým, že mladíka umiestnili do cely policajného zaistenia.



„Osobné motorové vozidlo zn. Kia Venga viedol po ceste v obci Zemplínsky Klečenov v okrese Trebišov. Počas jazdy sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu motorového vozidla, zišiel z cesty a s vozidlom narazil do živého plota a oplotenia rodinného domu, čím majiteľke nehnuteľnosti spôsobil škodu vo výške približne 600 eur,“ spresnil s tým, že škoda na vozidle dosiahla výšku okolo 1500 eur. Pri nehode k zraneniam nedošlo.