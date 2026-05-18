Opitý mladík narazil do zvodidiel, nafúkal 1,56 promile

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Pri nehode utrpeli zranenia vodič aj jeho 20-ročný spolujazdec.

Humenné 18. mája (TASR) - Polícia obvinila 19-ročného vodiča z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky po sobotňajšej (16. 5.) dopravnej nehode medzi obcami Topoľovka a Závadka v okrese Humenné. Vodič skoro ráno zišiel s autom z cesty a narazil do zvodidiel. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Pri nehode utrpeli zranenia vodič aj jeho 20-ročný spolujazdec. „Prítomnosť alkoholu u vodiča bola preukázaná pozitívnym výsledok vykonanej dychovej skúšky, 1,56 promile,“ uviedla hovorkyňa.
