OPITÝ DÔCHODCA NA MOTORKE: Muž nafúkal po nehode takmer dve promile

Nitrica 6. augusta (TASR) - Polícia obvinila 68-ročného muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Motorkár spôsobil v sobotu (3. 8.) pri Nitrici v okrese Prievidza dopravnú nehodu, v dychu mu namerali takmer dve promile alkoholu. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Dôchodca jazdil na motocykli Kawasaki na ceste I/9 v smere do Horných Vesteníc. Pred križovatkou chcel z pravej strany obehnúť v jeho smere idúce vozidlo Volkswagen Golf, ktoré odbočovalo vľavo. S motocyklom však zišiel na pravý okraj vozovky a následne späť na cestu, pričom počas tohto manévru narazil do pravej zadnej časti vozidla," opísala Kuzmová.



Policajti po príchode na miesto vykonali s vodičom motocykla dychovú skúšku, ktorá sa skončila s výsledkom 1,79 promile alkoholu v dychu. Opakovaná dychová skúška mala o niečo vyššiu hodnotu, a to 1,85 promile alkoholu v dychu.



"Pri dopravnej nehode nedošlo k zraneniu osôb. Spôsobená škoda následkom nehody bola odhadom vo výške 1000 eur," doplnila policajná hovorkyňa.



Vodiča motocykla policajti na mieste obmedzili na osobnej slobode a umiestnili v cele policajného zaistenia. "O tom, aký trest dostane, rozhodne súd v najbližších hodinách," dodala Kuzmová.