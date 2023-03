OPITÝ MUŽ HAVAROVAL: Vodič tvrdil, že šoférovala jeho matka

Nitra 17. marca (TASR) - Opitý muž havaroval na ceste medzi Babindolom a Veľkým Lapášom neďaleko Nitry. Policajtom najskôr tvrdil, že šoférovala jeho mama, neskôr tvrdil, že mu do cesty vbehla mačka. Vo veci sa začalo trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Dopravní policajti z Nitry preverovali oznámenie, že za Babindolom je v priekope auto. Po príchode na miesto zistili, že vozidlo je odomknuté, nikto sa tam nenachádzal. Približne o 20 minút neskôr prišiel na miesto muž so ženou, ktorá tvrdila, že šoférovala. Sedadlo vodiča však bolo posunuté veľmi vzadu na to, aby útla žena mohla sedieť za volantom, skonštatovala polícia. Navyše z muža bolo cítiť alkohol a pri aute bola fľaša s vínom.



Dopravná hliadka si pozrela kamerový záznam z obecných kamier, kde bolo jasne vidieť, že 29-ročný muž viedol vozidlo a zišiel mimo cesty. Vodič začal tvrdiť, že do cesty mu vbehla mačka. Policajti ho podrobili dychovej skúške na alkohol s výsledkom 2,08 promile. Vodičovi obmedzili osobnú slobodu a vykonali s ním ďalšie procesné úkony.