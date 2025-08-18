< sekcia Regióny
Opitý muž narazil do betónových panelov, nafúkal takmer dve promile
Vodič skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Humenné 18. augusta (TASR) - Polícia obvinila 33-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V nedeľu (17. 8.) krátko po polnoci na Laboreckej ulici v Humennom, prešiel s autom do protismeru, zišiel z cesty a narazil do betónových panelov. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, výsledok dychovej skúšky u vodiča dosiahol takmer 1,8 promile.
„Pri dopravnej nehode vznikla majetková škoda na vozidlách, bola predbežne vyčíslená na približne 10.000 eur,“ doplnila hovorkyňa s tým, že vodič skončil v cele policajného zaistenia.
