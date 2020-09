ALKOHOL ZA VOLANTOM: Muž narazil do iného auta, viezol tri deti

Bratislava 16. septembra (TASR) - Opitý vodič s troma malými deťmi v aute narazil najprv do iného auta, následne do zvodidiel. Potom pokračoval v jazde. K nehode došlo v utorok (15. 9.) na diaľnici D1 smerom do Bratislavy. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"Podľa doterajších informácií vodič vozidla značky Ford S-Max počas jazdy na uvedenom úseku diaľnice pravdepodobne neprispôsobil jazdu svojim schopnostiam a narazil do vozidla Dacia. Po náraze sa vozidlo značky Ford odrazilo a narazilo do oceľových zvodidiel, pričom aj po tomto náraze vodič v jazde so značne poškodeným vozidlom pokračoval," uviedla polícia s tým, že v krátkom čase sa na miesto dostavila hliadka diaľničnej polície, ktorá v ďalšej jazde vodičovi zabránila.



Ten sa však voči policajtom správal vulgárne a agresívne, a to aj v prítomnosti troch maloletých detí ktoré sa nachádzali vo vozidle. Keďže vodič ťažšie artikuloval a javil známky požitia alkoholu, policajti ho podrobili dychovej skúške a namerali mu 1,65 promile alkoholu.







Keďže sa správal agresívne, policajti ho obmedzili na osobnej slobode. Muža eskortovali s cieľom vykonania potrebných úkonov na príslušné policajné oddelenie a po ich vykonaní ho umiestnili v cele policajného zaistenia. Vec sa realizuje v tzv. superrýchlom konaní.



"V súvislosti aj s týmto prípadom opäť apelujeme na vodičov, aby boli na cestách voči sebe, ako aj ďalším účastníkom cestnej premávky zodpovední a alkohol alebo iné návykové látky pred alebo počas jazdy za žiadnych okolností nepožili," dodal Szeiff.