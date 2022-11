MATKE SA VYHRÁŽAL SMRŤOU: 62-ročný muž na ňu chcel vytiahnuť sekeru

Nové Mesto nad Váhom 11. novembra (TASR) - Novomestskí policajti obvinili 62-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Matke sa vyhrážal, že ju zabije sekerou. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.



"Obvinený sa v rodinnom dome v obci v okrese Nové Mesto nad Váhom pod vplyvom alkoholu vyhrážal svojej matke zabitím. Muž búchal po stole so slovami, že ju zabije so sekerou, aj keby mal ísť za to do väzenia na celý život. Matka utiekla z domu k susede, kde aj prespala," informovala hovorkyňa.



Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu, umiestnili ho do policajnej cely a podali návrh na väzobné stíhanie. O jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd.