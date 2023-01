Opitý muž mieril vzduchovkou na vlastnú rodinu, použiť chcel aj pílu

Nemšová 13. januára (TASR) – Policajti z Nemšovej obvinili 53-ročného muža z prečinu násilia proti skupine obyvateľov. Pod vplyvom alkoholu sa mal so vzduchovou puškou a motorovou pílou vyhrážať smrťou matke, dvom sestrám a švagrovi. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.



"Muž pod vplyvom alkoholu na pozemku rodinného domu v okrese Trenčín so slovami 'všetkých vás postrieľam' namieril nabitú vzduchovku na svoju matku, dve sestry a švagra, ktorí v tom čase na pozemku rezali drevo. Následne vystrelil do voľného priestranstva. Potom mal vziať z garáže motorovú pílu a začal sa všetkým vyhrážať, že ich pozabíja," informovala hovorkyňa.



Ako dodala, jeho ďalšiemu konaniu zabránil švagor, ktorý ho spacifikoval, a poškodení privolali políciu. Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a spracovali návrh na väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.