< sekcia Regióny
Opitý muž šoféroval bez oprávnenia, skončil v priekope
Muža obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní potrebných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Senica 24. februára (TASR) - Policajti riešili v nedeľu (22. 2.) večer dopravnú nehodu na ceste tretej triedy zo Senice smerom na obec Prietrž. Vodič šoféroval bez vodičského oprávnenia a pod vplyvom alkoholu. S autom skončil v priekope, kde sa vozidlo prevrátilo na strechu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Dvadsaťštyriročného muža zo Skalice následne podrobili policajti dychovej skúške. „Nameraná hodnota ukázala 1,38 promile a opakovaná dokonca 1,44 promile alkoholu v dychu,“ priblížila polícia. Muža obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní potrebných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia. Čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Dvadsaťštyriročného muža zo Skalice následne podrobili policajti dychovej skúške. „Nameraná hodnota ukázala 1,38 promile a opakovaná dokonca 1,44 promile alkoholu v dychu,“ priblížila polícia. Muža obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní potrebných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia. Čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.