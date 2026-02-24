Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Opitý muž šoféroval bez oprávnenia, skončil v priekope

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

Muža obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní potrebných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia.

Autor TASR
Senica 24. februára (TASR) - Policajti riešili v nedeľu (22. 2.) večer dopravnú nehodu na ceste tretej triedy zo Senice smerom na obec Prietrž. Vodič šoféroval bez vodičského oprávnenia a pod vplyvom alkoholu. S autom skončil v priekope, kde sa vozidlo prevrátilo na strechu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Dvadsaťštyriročného muža zo Skalice následne podrobili policajti dychovej skúške. „Nameraná hodnota ukázala 1,38 promile a opakovaná dokonca 1,44 promile alkoholu v dychu,“ priblížila polícia. Muža obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní potrebných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia. Čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
