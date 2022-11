Opitý muž udrel policajta, hrozí mu päť rokov väzenia

Bratislava 16. novembra (TASR) - Opitý muž mal v utorok (15. 11.) večer pri ubytovni na Vranovskej ulici v bratislavskej Petržalke napadnúť policajta. Mal ho udrieť do brucha po tom, čo ho hliadka vyzvala na podpis potvrdenia o dychovej skúške. Hrozí mu trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. Na sociálnej sieti o tom informovala bratislavská polícia.



Hliadka mala pred ubytovňu prísť pre rušenie nočného pokoja. "Zistila, že medzi synom a otcom, ktorí sa na parkovisku nachádzali, mala pred príchodom hliadky prebiehať hádka," ozrejmila polícia.



Policajti sa následne mali presunúť s 25-ročným Adriánom k služobnému autu, kde u uňho vykonali dychovú skúšku. "Po tom, čo prístroj na meranie alkoholu nameral u Adriána hodnotu 3,37 promile, ho policajti vyzvali, aby potvrdenie o dychovej skúške podpísal," informovala polícia s tým, že to odmietol.



Adrián sa mal podľa nej dožadovať zatknutia. "Aj napriek opakovanej výzve na podpísanie výstupu z tlačiarne Adrián z Bratislavy stále opakoval policajtom, aby ho zatkli. Menovaný sa zrazu napriahol a udrel jedného z policajtov do oblasti brucha," doplnila.



Policajti ho potom obmedzili na osobnej slobode, a po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia. V prípade sa začalo trestné stíhanie vo veci prečinu útoku na verejného činiteľa.