Opitý muž viedol cudzie auto a nabúral do stĺpa osvetlenia

Žilina 3. mája (TASR) - Žilinský policajný vyšetrovateľ obvinil 28-ročného Žilinčana z trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla a trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom v piatok informovala krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.



Obvinený muž sa vozidla Mini Cooper neoprávnene zmocnil v stredu (1. 5.), pričom nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Vošiel s ním v protismere do jednosmernej Štefánikovej ulice, následne prešiel na chodník, kde narazil prednou časťou do stĺpa verejného osvetlenia. "Po dopravnej nehode bola u obvineného zistená prítomnosť alkoholu vo vydychovanom vzduchu s výsledkom 0,70 mg/l, čo predstavuje 1,46 promile," uviedla Kremeňová.



Doplnila, že na obvineného muža policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby, pričom ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.