Opitý muž z Heľpy sa nechtiac postrelil do nohy jatočnou pištoľou

Brezno 10. júna (TASR) - Vyšetrovateľ v Brezne začal trestné stíhanie za prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami voči 39-ročnému mužovi z obce Heľpa, ktorý sa pri neopatrnej manipulácii so zbraňou postrelil do nohy. O prípade, ku ktorému došlo 8. júna, informovala v pondelok banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.



"Zdravotníci nahlásili breznianskym policajtom strelné poranenie nohy u muža z Heľpy. Prípad okamžite začali preverovať a zistili, že sa mal poraniť sám pri neopatrnej manipulácii s jatočnou pištoľou. Cudzie zavinenie preverovaním vylúčili a tiež verziu, že by si zranenie spôsobil úmyselne," vysvetlili policajti s tým, že zbraň mal doma nelegálne. Navyše, dychová skúška na alkohol u zraneného skončila s pozitívnym výsledkom približne 2,5 promile.



"Okrem jatočnej zbrane policajti u neho zaistili aj ďalšiu podomácky upravenú zbraň a 265 kusov rôznych nábojov," dodala polícia.