Opitý muž zrazil na kolobežke 7-ročnú kolobežkárku, zranila si nohu

Kľačany 3. júla (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu dvoch kolobežkárov, ktorá sa stala v obci Kľačany v okrese Hlohovec v nedeľu (2. 7.) v popoludňajších hodinách. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



K zrážke medzi kolobežkármi prišlo na chodníku pri materskej škôlke. "Muž išiel smerom do parku, keď na chodníku narazil do 7-ročného dievčatka na kolobežke bez pohonu. Tá skončila po zrážke so zranením nohy na zemi. Z miesta nehody ju ihneď záchranári previezli do piešťanskej nemocnice," uviedla polícia.



Ako doplnila, podľa predbežnej lekárskej správy by nemalo ísť o ťažké zranenia. "Muž sa dopustil viacerých chýb. Okrem porušenia povinností vodiča na e-kolobežke jazdil 58-ročný muž navyše pod vplyvom alkoholu. Policajti mu namerali 0,77 promile alkoholu v dychu. Za priestupky bude riešený v správnom konaní," informovala polícia.