Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. apríl 2026
< sekcia Regióny

OPITÝ NA MOTORKE A BEZ VODIČÁKU: Zrazil dieťa a ušiel

.
Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Košický kraj

O prípade z pondelka (13. 4.) podvečera informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Autor TASR
Veľký Kamenec 15. apríla (TASR) - V obci Veľký Kamenec v Trebišovskom okrese narazil na chodníku do dieťaťa opitý motocyklista, ktorý po zrážke z miesta odišiel. O prípade z pondelka (13. 4.) podvečera informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

„Motocyklista bez príslušného vodičského oprávnenia viedol motocykel bez pripevneného evidenčného čísla, zišiel mimo vozovky na chodník a narazil do maloletej chodkyne, ktorá podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia do siedmich dní,“ uviedla hovorkyňa.

Policajti následne zastavili motorkára v obci Viničky pre prekročenie povolenej rýchlosti o 47 kilometrov za hodinu. Po vykonanej dychovej skúške navyše zistili, že motocykel viedol pod vplyvom alkoholu. Jeho dychová skúška preukázala hodnotu v prepočte dve promile. „Vodič tak spôsobil dopravnú nehodu jazdou bez príslušného vodičského oprávnenia, prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť, a to všetko s alkoholom v dychu,“ skonštatovala Illésová. Aj opakovane namerané hodnoty alkoholu v dychu sa pohybovali okolo dvoch promile.

Vodič putoval do cely policajného zaistenia. „Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a nezodpovednému vodičovi bolo vznesené obvinenie,“ dodala hovorkyňa.

.

