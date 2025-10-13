Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
OPITÝ NABÚRAL: V zákrute vošiel do protismeru

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Opitý vodič bol obmedzený na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia.

Autor TASR
Vysoké Tatry 13. októbra (TASR) - Polícia obvinila 23-ročného muža, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu a havaroval vo Vysokých Tatrách. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v sobotu (11. 10.) dopoludnia.

„Vodič viedol osobné auto v smere od Starého Smokovca, pričom pri prechádzaní zákrutou prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s osobným vozidlom. Policajná hliadka na mieste nehody podrobila oboch účastníkov kontrole i dychovým skúškam. V prípade 23-ročného muža bol výsledok pozitívny, presiahol 1,1 promile,“ uviedla Ligdayová. Na vozidlách vznikla škoda vo výške približne 15.000 eur.

Opitý vodič bol obmedzený na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade ho obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
