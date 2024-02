OPITÝ NÁSILNÍK: Napadol nožom svojho otca, nafúkal takmer 2 promile

Hucín 26. februára (TASR) - Polícia vyšetruje incident, ku ktorému došlo v sobotu (24. 2.) v obci Hucín v okrese Revúca. Opitý 24-ročný muž mal vo večerných hodinách nožom napadnúť svojho 43-ročného otca, pri hádke ho bodol do brucha. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



"Útočníka policajná hliadka obmedzila na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Krátko po skutku bol podrobený dychovej skúške s výsledkom takmer dva promile," priblížila polícia s tým, že zranený muž bol prevezený do nemocnice.



Polícia v súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie. Vyšetrovateľ 24-ročného muža obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví.