Opitý pacient zaútočil v nemocnici na policajta nožnicami

Trenčín 17. marca (TASR) – Trenčianski policajti zasahovali vo Fakultnej nemocnici (FN) Trenčín. Opitý 43-ročný pacient sa počas čakania na ošetrenie správal agresívne. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Policajti opakovane vyzvali muža, aby sa upokojil. Na výzvy nereagoval a snažil sa zdravotníkom prekážať v ošetrovaní ostatných pacientov. Muža začal klásť aktívny odpor, vzal do rúk chirurgické nožnice a zahnal sa nimi smerom do tváre policajta. Policajti ho následne spacifikovali," priblížila hovorkyňa.



Ako dodala, mužovi obmedzili osobnú slobodu, v dychu mu namerali 2,48 promile alkoholu. Umiestnili ho do cely policajného zaistenia a po vytriezvení ho obvinili zo zločinu útoku na verejného činiteľa. V prípade dokázania viny mu hrozí až osemročné väzenie.