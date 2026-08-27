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Opitý Popradčan narazil do dvoch áut

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Šofér skončil po obmedzení na osobnej slobode v cele policajného zaistenia.

Autor TASR
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Poprad 27. augusta (TASR) - Polícia obvinila Popradčana, ktorý šoféroval opitý, nezvládol jazdu a narazil do dvoch zaparkovaných áut. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v utorok (25. 8.) o 03.00 h na Jesennej ulici v Poprade. Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 41-ročný muž.

„Z dôvodu vplyvu alkoholu na jeho pozornosť nabúral autom do dvoch zaparkovaných motorových vozidiel. Policajná hliadka po príchode na miesto nehody podrobila vodiča kontrole. Výsledok jeho dychovej skúšky dosiahol takmer 2,2 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že na poškodených vozidlách vznikla majetková škoda približne 7000 eur.

Šofér skončil po obmedzení na osobnej slobode v cele policajného zaistenia.
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