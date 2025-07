OPITÝ prešiel do protismeru: Narazil do iného auta

Ľubica 25. júla (TASR) - Opitý vodič prešiel v obci Ľubica pri Kežmarku do protismeru a narazil do iného auta. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 25-ročný muž čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Nehoda sa stala vo štvrtok (24. 7.) v skorých ranných hodinách na ceste smerom na Vrbov.



„Pri jednom z rodinných domov prešiel s autom do protismeru, pričom narazil do protiidúceho vozidla. Policajná hliadka po príchode na miesto udalosti podrobila oboch vodičov kontrole, 25-ročný Kežmarčan nafúkal viac ako 1,4 promile, druhý vodič nebol pod vplyvom alkoholu,“ uviedla Ligdayová s tým, že k zraneniu osôb pri dopravnej nehode nedošlo.



Mladý vodič bol obmedzený na osobnej slobode a polícia s ním vykonala potrebné procesné úkony.