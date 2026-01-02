Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Opitý Prievidžan ukradol zo stánku pyrotechniku, použiť ju nestihol

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Trenčiansky kraj

Policajti mu v dychu namerali 2,75 promile alkoholu, následne ho umiestnili do cely predbežného zaistenia.

Autor TASR
Prievidza 2. januára (TASR) - Policajti z Prievidze obvinili 25-ročného muža z prečinu krádeže. Deň pred Silvestrom (30. 12.) sa opitý vlámal do predajného stánku a ukradol zábavnú pyrotechniku. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

„Páchateľ rozbil sklenenú výplň okna predajného stánku a následne z neho odcudzil niekoľko kusov pyrotechniky. Vďaka rýchlemu zásahu policajnej hliadky mu krátko po čine policajti obmedzili osobnú slobodu,“ informuje polícia.

Policajti mu v dychu namerali 2,75 promile alkoholu, následne ho umiestnili do cely predbežného zaistenia.

