Opitý šestnásťročný mladík šoféroval auto s 3,83 promile

Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Policajti mladíkovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.

Autor TASR
Nová Dubnica 8. augusta (TASR) - Takmer štyri promile alkoholu namerali dubnickí policajti v dychu 16-ročného mladíka - vodiča osobného motorového vozidla Volkswagen Passat. Opitého mladíka zastavili novodubnickí mestskí policajti pred plavárňou. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

„Vodič nevedel predložiť doklady potrebné na vedenie a prevádzku vozidla. Následne policajti zistili, že nejde o držiteľa vodičského oprávnenia, keďže mladík mal len 16 rokov. Pri dychovej skúške mu namerali 3,83 promile alkoholu,“ uviedla hovorkyňa.

Policajti mladíkovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Momentálne prebiehajú ďalšie procesné úkony.

