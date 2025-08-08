< sekcia Regióny
Opitý šestnásťročný mladík šoféroval auto s 3,83 promile
Policajti mladíkovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Nová Dubnica 8. augusta (TASR) - Takmer štyri promile alkoholu namerali dubnickí policajti v dychu 16-ročného mladíka - vodiča osobného motorového vozidla Volkswagen Passat. Opitého mladíka zastavili novodubnickí mestskí policajti pred plavárňou. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Vodič nevedel predložiť doklady potrebné na vedenie a prevádzku vozidla. Následne policajti zistili, že nejde o držiteľa vodičského oprávnenia, keďže mladík mal len 16 rokov. Pri dychovej skúške mu namerali 3,83 promile alkoholu,“ uviedla hovorkyňa.
Policajti mladíkovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Momentálne prebiehajú ďalšie procesné úkony.
