Opitý šofér pri Mokranciach skončil s autom v zábradlí

Mokrance 21. októbra (TASR) - Do ochranného zábradlia v katastri obce Mokrance v okrese Košice-okolie narazil v stredu (20. 10.) popoludní s osobným autom 43-ročný vodič. V miernej pravotočivej zákrute pri prejazde cez most ponad miestny potok stratil podľa polície kontrolu nad vozidlom zn. Volkswagen Polo.



„Policajná hliadka na mieste udalosti podrobila vodiča dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 2,71 promile, opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu, 'nafúkal' cez tri promile,“ uviedla vo štvrtok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Vodič pri nehode utrpel ľahké zranenia. Ďalšia jazda mu bola zakázaná a na mieste mu zadržali vodičský preukaz. Následne ho umiestnili do cely policajného zaistenia.



Poverený príslušník Policajného zboru vzniesol voči nemu obvinenie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Za tento čin mu po dokázaní viny hrozí až jeden rok vo väzení.



Škodu na vozidle predbežne vyčíslili na zhruba 1500 eur, poškodením zábradlia vznikla škoda 1000 eur.