BEZ DOKLADOV A OPTÝ: Muž v Zlatníkoch spôsobil dopravnú nehodu

Zlatníky 16. septembra (TASR) - Polícia obvinila 31-ročného muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič Škody Octavia spôsobil v noci na sobotu (14. 9.) pri rybníku Kulháň v katastri Zlatníkov (okres Bánovce nad Bebravou) dopravnú nehodu. Policajti zistili, že nie je držiteľom vodičského preukazu. Trenčianska krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.



"Vodič sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, zišiel vpravo mimo cesty a cez trávnatý svah narazil do lesného porastu. Následne sa prevrátil na ľavý bok," opísali policajti.



Polícia podrobila muža dychovej skúške, ktorá sa skončila s výsledkom 2,65 promile alkoholu v dychu. Opakovaná skúška mala hodnotu 2,75 promile alkoholu. "Muža policajti rovnako vyzvali na predloženie dokladov, ktoré nepredložil, a to z dôvodu, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia," doplnila polícia.



Policajti z okresného dopravného inšpektorátu z Bánoviec nad Bebravou muža v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. O tom, aký trest dostane, rozhodne súd.