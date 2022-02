OPITÝ ŠOFÉROVAL SNEŽNÝ SKÚTER: Vodič takmer spôsobil tragédiu na svahu

Na snímke prevrátený skúter, ktorý šoféroval opitý vodič. Foto: TASR/Polícia SR - Košický kraj

Mlynky/Nálepkovo 6. februára (TASR) - Opitý vodič snežného skútra takmer spôsobil tragédiu na Spiši, ďalší vodič nafúkal viac ako štyri promile. O prvom prípade, ktorý sa stal v obci Mlynky časť Biele Vody v Spišskonovoveskom okrese ešte v sobotu (5. 2.) napoludnie, informovala polícia v nedeľu na sociálnej sieti. "," priblížila polícia.Žena sa snažila zrážke so skútrom vyhnúť, no po tom, ako skúter narazil do turniketu, došlo k uvoľneniu laminátovej tyče na sieť, ktorá ju udrela do oblasti hlavy. Policajti vodiča skútra podrobili dychovej skúške, nameraná hodnota dosiahla 1,10 promile.Poverený príslušník Policajného zboru v Nálepkove začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová doplnila, že snežný skúter policajti zaistili a jeho vodiča po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia. "," dodala.Ľudia, ktorí na svahu konzumovali alkohol, by podľa nej mali zvážiť, či je rozumné postaviť sa na lyže alebo sadnúť na skúter. "," skonštatovala hovorkyňa.Alkohol úradoval aj v ďalšom prípade na Spiši. Ivanová uviedla, že v sobotu okolo 18. hodiny sa neďaleko Nálepkova 39-ročný miestny vodič pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a situácii v cestnej premávke a počas jazdy po miestnej ceste v časti Hámor vyšiel na drevený kôl vedľa cesty. "V dôsledku toho sa auto prevrátilo na strechu. Vodič po dopravnej nehode vyšiel z vozidla po svojich a odišiel domov. Tam ho našli policajti, po ich príchode sa dobrovoľne k dopravnej nehode priznal. Príslušníci ho podrobili dychovej skúške, ktorej výsledok ukázal, prečo pravdepodobne na mieste nezotrval. Výsledok dychovej skúšky bol 4,06 promile," priblížila Ivanová.Dodala, že vodič ani iné osoby sa pri nehode nezranili, spôsobná škoda bola predbežne vyčíslená na 3000 eur. "," uzatvára hovorkyňa.