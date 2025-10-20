< sekcia Regióny
OPITÝ spôsobil nehodu. Muž však z miesta ušiel
Škoda na vozidle vznikla vo výške približne 20.000 eur.
Autor TASR
Čirč 20. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ku ktorému došlo v nedeľu (19. 10.) ráno v blízkosti obce Čirč v okrese Stará Ľubovňa. Vodič so svojím vozidlom zišiel z cesty a narazil do železného stĺpa, na ktorom boli smerové tabule, pričom poškodil aj zvodidlá. O prípade informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Z miesta nehody vodič odišiel, utrpel ťažké zranenia. Neskôr bol podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol 1,5 promile,“ uviedla hovorkyňa. Škoda na vozidle vznikla vo výške približne 20.000 eur, škodu na zvodidlách vyčíslili na 2000 eur.
„Z miesta nehody vodič odišiel, utrpel ťažké zranenia. Neskôr bol podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol 1,5 promile,“ uviedla hovorkyňa. Škoda na vozidle vznikla vo výške približne 20.000 eur, škodu na zvodidlách vyčíslili na 2000 eur.