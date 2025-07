OPITÝ TRAKTORISTA: Nabúral do vozidla, nafúkal tri promile

Černík 25. júla (TASR) - Opitý traktorista spôsobil v obci Černík v okrese Nové Zámky dopravnú nehodu a z miesta ušiel. Policajti ho krátko po nehode vypátrali a podrobili dychovej skúške. Vodičovi v dychu namerali viac ako tri promile alkoholu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Vodič traktora v Černíku nabúral do stojaceho osobného motorového vozidla Škoda Fabia, ktoré poškodil. Po príchode policajtov sa vinník na mieste nehody nenachádzal. Traktor, ktorý odpovedal popisu, spozorovali policajti jazdiť po poli v smere do obce Maňa. Za použitia zvukovo-svetelného výstražného znamenia sa pokúsili traktor zastaviť. Vodič však na výzvy nereagoval a pokračoval v jazde. Zastavil až na ceste III/1650 v smere do obce Kmeťovo.



Dychová skúška mala u 40-ročného vodiča pozitívny výsledok, nafúkal 3,08 promile. Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu, zadržali mu vodičský preukaz a umiestnili do policajnej cely.