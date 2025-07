Opitý traktorista narazil do áut a ušiel, neskôr skončil v priekope

Štefanov 17. júla (TASR) - Opitý traktorista spôsobil v utorok 15. júla dopravnú nehodu v obci Štefanov v okrese Senica. Z miesta nehody ušiel, s traktorom však skončil prevrátený v priekope. Nafúkal 2,33 promile. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.



Sedemdesiatročný traktorista najskôr narazil do zadnej časti zaparkovaného nákladného auta, v dôsledku nárazu vozidlo tlačil niekoľko metrov a to poškodilo ďalšie osobné motorové vozidlo.



„Vodič napriek spôsobenej škode z miesta nehody odišiel smerom na obec Letničie. Po ceste tretej triedy nezvládol riadenie a zišiel mimo vozovky do trávnatej priekopy, kde sa prevrátil na pravý bok,“ priblížili policajti.



Po príchode polície bol podrobený dychovej skúške. Bola mu nameraná hodnota 2,33 promile. Škoda na vozidlách sa vyšplhala na 8000 eur. „Polícia 70-ročnému mužovi zadržala vodičský preukaz. Poverený príslušník začal trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky,“ dodala.