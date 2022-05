Opitý Trnavčan vrazil autom do vchodu mäsiarstva

Trnava 13. mája (TASR) - Polícia Trnavského kraja riešila vo štvrtok (12. 5.) tri dopravné nehody, deväť škodových udalostí a troch vodičov, ktorí mali v dychu viac ako jedno promile alkoholu. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



Ráno boli trnavskí policajti privolaní na sídlisko Na Hlinách, kde 59-ročný vodič na aute Suzuki SX4 vrazil do vchodu miestneho mäsiarstva. Muž sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, prešiel cez obrubník a zastavili ho až otvorené dvere. Policajti muža podrobili dychovej skúške, ktorej hodnota sa vyšplhala na viac ako 2,5 promile. Hliadka ho na mieste obmedzila na osobnej slobode a previezla na policajné oddelenie. "Je obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý mu v zmysle zákona môže hroziť až ročný pobyt vo väzení. Muža riešime v tzv. superrýchlom konaní a až do súdneho pojednávania bude umiestnený v policajnej cele," doplnila Antalová.



V Piešťanoch nasledovala dopravná nehoda osobného auta a 68-ročnej ženy na bicykli, ktorá išla z vedľajšej cesty a pri prejazde cez križovatku nerešpektovala dopravné značenie. "V tej chvíli sprava prichádzal 46-ročný vodič na aute Kia Rio a došlo k zrážke. Policajti dychovými skúškami alkohol ani u jedného z účastníkov nehody nezistili. Zranenú dôchodkyňu museli previesť do piešťanskej nemocnice," uviedla hovorkyňa.



Podvečer zasahovali v obci Čierny Brod galantskí policajti kvôli 29-ročnému vodičovi motocykla Kawasaki. Motorkár sa dostatočne nevenoval jazde a po zastavení na krajnici sa mu motorka prevrátila do priekopy. Privolaným policajtom pri kontrole nafúkal takmer 1,5 promile. Muž skončil so zraneniami v galantskej nemocnici. Polícia ho rieši v súvislosti s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.