OPITÝ TROLEJBUSÁR: Vodičovi zistili po nehode v dychu alkohol
Ako podotkol, išlo o jednorazové zlyhanie jednotlivca, za ktoré sa cestujúcim podnik ospravedlňuje.
Autor TASR
Prešov 2. februára (TASR) - V prešovskej mestskej časti Solivar došlo v sobotu (31. 1.) k dopravnej nehode trolejbusu MHD a osobného auta. Pri nehode sa nikto nezranil, obom vodičom však zistili v dychu alkohol. Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) preto s vodičom trolejbusu rozviaže pracovný pomer. TASR o tom informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek.
„Obaja vodiči boli podrobení dychovej skúške, pričom v oboch prípadoch mal výsledok pozitívnu hodnotu. Vodičovi DPMP bol bezprostredne po dopravnej nehode zadržaný vodičský preukaz a dopravca s ním rozviaže pracovný pomer. Bližšie informácie k uvedenému prípadu nemôžeme poskytnúť z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedol Tomek.
Ako podotkol, išlo o jednorazové zlyhanie jednotlivca, za ktoré sa cestujúcim podnik ospravedlňuje. „DPMP u všetkých vodičov pravidelne vykonáva neohlásené dychové skúšky zamerané na prítomnosť alkoholu, pričom naposledy bola takáto kontrola vykonaná v piatok (30. 1.) u 60 vodičov MHD. U všetkých z nich bol výsledok dychovej skúšky negatívny,“ vysvetlil Tomek s tým, že vzhľadom na víkendovú udalosť preventívne dychové skúšky u vodičov prešovskej MHD zintenzívnia.
Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, ku kolízii osobného vozidla a trolejbusu došlo podvečer na Zlatobanskej ulici. „Vodičom osobného motorového vozidla bol 31-ročný muž a vodičom trolejbusu 61-ročný muž. Obaja vodiči boli pod vplyvom alkoholu, mladší s hodnotou 2,23 promile, starší s hodnotou 0,5 promile,“ priblížila Ligdayová s tým, že 31-ročný vodič bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia.
„Povereným príslušníkom Okresného dopravného inšpektorátu Prešov bolo tomuto mužovi vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala Ligdayová.
