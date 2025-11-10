< sekcia Regióny
OPITÝ VIEZOL MLADÝCH: Vodič narazil do plota
V posádke boli dve dievčatá vo veku 16 a 18 rokov a traja chlapci vo veku 16, 16 a 14 rokov.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 10. novembra (TASR) - Polícia obvinila 19-ročného vodiča z Nižného Hrabovca (okres Vranov nad Topľou) z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V nedeľu (9. 11.) po polnoci jazdil po Mlynskej ulici vo Vranove nad Topľou, pri prejazde zákrutou prešiel do protismeru, zišiel z cesty a narazil do oplotenia rodinného domu. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v osobnom aute viezol ďalších piatich spolucestujúcich.
„Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky dosiahol takmer 1,2 promile,“ uviedla hovorkyňa. V posádke boli dve dievčatá vo veku 16 a 18 rokov a traja chlapci vo veku 16, 16 a 14 rokov. Všetci utrpeli zranenia rôznej závažnosti. Na oplotení vznikla škoda približne 500 eur, na vozidle škoda vo výške 3000 eur.
„Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky dosiahol takmer 1,2 promile,“ uviedla hovorkyňa. V posádke boli dve dievčatá vo veku 16 a 18 rokov a traja chlapci vo veku 16, 16 a 14 rokov. Všetci utrpeli zranenia rôznej závažnosti. Na oplotení vznikla škoda približne 500 eur, na vozidle škoda vo výške 3000 eur.