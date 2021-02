ALKOHOL ZA VOLANTOM: Opitý vodič autom narazil do kaplnky

Zemplínska Teplica 26. februára (TASR) - Opitý vodič za volantom vozidla značky Volkswagen Golf v piatok okolo 5.00 h havaroval v obci Zemplínska Teplica v okrese Trebišov. Podľa prvotných zistení vodič utrpel zranenia, z ktorých sa bude liečiť minimálne tri týždne, jeho spolujazdkyňa sa zranila ťažko, informovala polícia.



Podľa doterajších zistení 37-ročný vodič z okresu Trebišov viedol auto po Hlavnej ulici v smere do Košíc. "Pri vchádzaní do ľavotočivej zákruty z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty, kde najprv narazil do dopravnej značky a následne do murovanej kaplnky," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Dychová skúška bola u vodiča pozitívna s hodnotou 2,71 promile alkoholu.



Vodičovi na mieste zadržali vodičský preukaz, pri nehode vznikla celková škoda predbežne vyčíslená na 3700 eur. Polícia miesto udalosti zadokumentovala a v tejto súvislosti začala trestné stíhanie za trestné činy ublíženia na zdraví a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Bližšie okolnosti, ako aj presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.