< sekcia Regióny
Opitý vodič dostal na križovatke v Bratislave šmyk, nikto sa nezranil
Nafúkal 1,83 promile alkoholu.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Opitý vodič v pondelok (27. 10.) dostal v Bratislave pri prejazde križovatkou ulíc Bojnická a Rožňavská šmyk. Nafúkal 1,83 promile alkoholu. K zraneniu osôb pri nehode nedošlo. Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 58-ročný Ivan P. z Bratislavy. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Podľa doterajších informácií mal obvinený v pondelok krátko pred 18.00 h neprispôsobiť ako vodič motorového vozidla značky Škoda Octavia rýchlosť jazdy poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky v dôsledku čoho dostal pri prejazde križovatkou ulíc Bojnická a Rožňavská šmyk. Následne vyšiel s vozidlom na stredový ostrovček a narazil s vozidlom do stĺpu verejného osvetlenia,“ priblížili policajti.
Polícia vodiča obmedzila na osobnej slobode a eskortovala na príslušné policajné oddelenie.
„Podľa doterajších informácií mal obvinený v pondelok krátko pred 18.00 h neprispôsobiť ako vodič motorového vozidla značky Škoda Octavia rýchlosť jazdy poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky v dôsledku čoho dostal pri prejazde križovatkou ulíc Bojnická a Rožňavská šmyk. Následne vyšiel s vozidlom na stredový ostrovček a narazil s vozidlom do stĺpu verejného osvetlenia,“ priblížili policajti.
Polícia vodiča obmedzila na osobnej slobode a eskortovala na príslušné policajné oddelenie.