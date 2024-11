Opitý vodič sa snažil v Bratislave uniknúť policajtom

Bratislava 14. novembra (TASR) - Bratislavská polícia vo štvrtok ráno zadržala 21-ročného vodiča z Macedónska, ktorý jazdil bez vodičského oprávnenia. Dychová skúška u neho zároveň preukázala 1,02 promile. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



Jeho rýchlu jazdu po Panónskej ulici smerom do centra si všimla policajná hliadka. Vodič však na výstražné svetelné zariadenie so signálom Stop ani na výzvy polície nereagoval a pokračoval v jazde cez Staromestskú ulicu a Suché mýto. Následne prešiel s autom do protismeru cez stredový ostrovček a pokračoval k Námestiu SNP, kde vyšiel na chodník. Tam sa ho polícii podarilo zadržať.



Muž skončil na policajnom oddelení.