NÁROČNÉ PARKOVANIE: Opitý vodič na parkovisku narazil do dvoch áut

Spišská Nová Ves 7. decembra (TASR) – Opitý 34-ročný vodič s osobným vozidlom zn. Renault Thalia v utorok (6. 12.) večer v Spišskej Novej Vsi na Slovenskej ulici narazil do dvoch zaparkovaných áut. Pokračoval pritom v jazde, dokým sám na parkovisku nezaparkoval. "Policajti muža podrobili dychovej skúške a jej výsledok bol 1,14 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 2,38 promile," informovala polícia na sociálnej sieti.



Šofér sa podľa mužov zákona pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke. Najprv na parkovisku prednou časťou auta narazil do zadného kolesa vozidla zn. Škoda Octavia a následne do prednej časti vozidla zn. Audi A4.



"Muža policajti eskortovali do cely policajného zaistenia a po vykonaní potrebných procesných úkonov začali trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uviedla košická krajská polícia.