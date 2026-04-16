Opitý vodič nabúral do domu: Nafúkal 1,88 promile
Muž poškodil záhon s kvetinami pred rodinným domom a aj jeho fasádu.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 16. apríla (TASR) - Polícia obvinila 32-ročného muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič Alfa Romeo pod vplyvom alkoholu narazil v okrese Nové Mesto nad Váhom do rodinného domu. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Vodič pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, stavu a povahe vozovky, ako aj poveternostným podmienkam, prešiel s vozidlom do protismeru. Následne zišiel z vozovky, poškodil skrinku s telekomunikačným pripojením, záhon s kvetinami pred rodinným domom a napokon narazil do domu a poškodil jeho fasádu,“ opísala Klenková. Dychová skúška u muža podľa nej preukázala 1,88 promile alkoholu.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Novom Meste nad Váhom po vykonaní potrebných procesných úkonov spracoval návrh na podanie obžaloby, ktorý predložil príslušnej prokuratúre.
„Aj tento prípad je pripomienkou toho, že alkohol za volantom nemá čo robiť. Opätovne preto apelujeme na všetkých vodičov, aby nikdy nejazdili pod jeho vplyvom, pretože tým neohrozujú len seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky,“ zdôraznila Klenková.
