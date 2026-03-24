Utorok 24. marec 2026
Opitý vodič nabúral do druhého auta: Nafúkal 2,6 promile

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vodič skončil v cele policajného zaistenia.

Autor TASR
Prešov 24. marca (TASR) - Polícia obvinila 46-ročného muža z okresu Sabinov z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V pondelok (23. 3.) ráno viedol osobné vozidlo v smere od Prešova na Gregorovce a počas odbočovania narazil do iného auta. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, z miesta dopravnej nehody ušiel.

Policajná hliadka ho následne vypátrala a skontrolovala. „Výsledok dychovej skúšky presiahol 2,6 promile,“ dodala hovorkyňa s tým, že vodič skončil v cele policajného zaistenia.
