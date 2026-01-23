< sekcia Regióny
Opitý vodič nabúral do oplotenia kostola, nafúkal 2,2 promile
Nezodpovedného šoféra polícia obmedzila na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Štrba 23. januára (TASR) - Polícia obvinila 37-ročného muža zo Štrby, okres Poprad, ktorý v stredu (21. 1.) dopoludnia opitý nabúral do oplotenia kostola. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že pri kontrole nafúkal viac ako dve promile.
„Viedol vozidlo po miestnej komunikácií v Štrbe, pričom z viacerých dôvodov prešiel s autom do protismeru, zišiel mimo vozovky a nabúral do oplotenia kostola. Policajná hliadka po príchode na miesto udalosti podrobila vodiča kontrole. Okrem iného aj dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol takmer 2,2 promile,“ uviedla Ligdayová.
Dodala, že na vozidle vznikla škoda približne 1500 eur a na oplotení kostola ďalších zhruba 2500 eur. Pri nehode sa nikto nezranil. Nezodpovedného šoféra polícia obmedzila na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade voči nemu následne vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ uzavrela hovorkyňa.
