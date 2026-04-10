Piatok 10. apríl 2026
Opitý vodič nabúral pri Poprade do stromu, nafúkal 2,2 promile

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Poprad 10. apríla (TASR) - Polícia obvinila 36-ročného muža, ktorý jazdil opitý a havaroval. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v stredu (8. 4.) podvečer na ceste medzi Popradom a Spišským Bystrým.

„Pri prechádzaní zákrutou prešiel na okraj vozovky, kde narazil do dopravného značenia, následne zišiel mimo cesty a narazil do stromu,“ uviedla Ligdayová. Policajná hliadka po príchode na miesto dopravnej nehody podrobila vodiča kontrole. Výsledok vykonanej dychovej skúšky bol pozitívny a presiahol hodnotu 2,2 promile.

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade nezodpovedného šoféra obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Muža obmedzili na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia.
