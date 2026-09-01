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Opitý vodič nabúral v Oščadnici: Nafúkal viac ako dve promile

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Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj

Vodič za volantom osobného auta v smere z Čadce do Žiliny z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru.

Autor TASR
Oščadnica 1. septembra (TASR) - Viac ako dve promile alkoholu nafúkal pri dychovej skúške 52-ročný vodič, ktorý v pondelok (31. 8.) spôsobil dopravnú nehodu na ceste I/11 v obci Oščadnica (okres Čadca). Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

Vodič za volantom osobného auta v smere z Čadce do Žiliny z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru. „Tu narazil do protiidúceho nákladného motorového vozidla. K zraneniu osôb nedošlo. Vodič osobného motorového vozidla vykonal na mieste dychovú skúšku s výsledkom 2,10 promile,“ priblížila polícia.

Doplnila, že vodič bol následne obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia. „Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu vzniesol voči mužovi obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala polícia.

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