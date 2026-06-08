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OPITÝ VODIČ: Nafúkal takmer dve promile
Alkohol podľa polície výrazne spomaľuje reflexy, zhoršuje rovnováhu a odhad vzdialenosti, výrazne zvyšuje riziko pádu či zrážky.
Autor TASR
Holíč 8. júna (TASR) - Tridsaťročný cyklista jazdil v sobotu (6. 6.) po meste Holíč pod vplyvom alkoholu. Pri dychovej skúške mu policajti namerali 1,92 promile alkoholu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
„Muž bude riešený v správnom konaní, kde mu v zmysle zákona hrozí pokuta až do výšky 800 eur,“ ozrejmila polícia. Upozornila, že aj cyklisti sú účastníkmi cestnej premávky a jazda pod vplyvom alkoholu predstavuje vážne riziko pre nich aj ostatných účastníkov premávky.
Alkohol podľa polície výrazne spomaľuje reflexy, zhoršuje rovnováhu a odhad vzdialenosti, výrazne zvyšuje riziko pádu či zrážky. „Na bicykli vás nechránia žiadne plechy ani airbagy a v prípade zrážky alebo pri obyčajnom páde riskujete vážne zranenia či smrť,“ doplnila.
Zdôraznila, že cyklista nesmie jazdiť pod vplyvom alkoholu. „Výnimkou je len jazda v zastavanom území obce alebo na cestičke pre cyklistov, kde hladina alkoholu nesmie prekročiť v prepočte 0,5 promile. Mimo obce platí absolútna nula,“ zhrnula.
„Muž bude riešený v správnom konaní, kde mu v zmysle zákona hrozí pokuta až do výšky 800 eur,“ ozrejmila polícia. Upozornila, že aj cyklisti sú účastníkmi cestnej premávky a jazda pod vplyvom alkoholu predstavuje vážne riziko pre nich aj ostatných účastníkov premávky.
Alkohol podľa polície výrazne spomaľuje reflexy, zhoršuje rovnováhu a odhad vzdialenosti, výrazne zvyšuje riziko pádu či zrážky. „Na bicykli vás nechránia žiadne plechy ani airbagy a v prípade zrážky alebo pri obyčajnom páde riskujete vážne zranenia či smrť,“ doplnila.
Zdôraznila, že cyklista nesmie jazdiť pod vplyvom alkoholu. „Výnimkou je len jazda v zastavanom území obce alebo na cestičke pre cyklistov, kde hladina alkoholu nesmie prekročiť v prepočte 0,5 promile. Mimo obce platí absolútna nula,“ zhrnula.