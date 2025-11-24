< sekcia Regióny
Opitý vodič naraz pri cúvaní do zaparkovaného auta
Výsledok jeho dychovej skúšky presiahol 2,6 promile.
Autor TASR
Prešov 24. novembra (TASR) - Polícia v Prešove obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky dvoch mužov, ktorí počas víkendu šoférovali pod vplyvom alkoholu. V nedeľu (23. 11.) po polnoci 30-ročný Ukrajinec na parkovisku pri obchodnom dome v Bardejove počas cúvania narazil do zaparkovaného auta. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, výsledok jeho dychovej skúšky presiahol 2,6 promile.
Druhým prípadom bol 18-ročný muž, ktorý v sobotu (22. 11.) po tretej hodine ráno bez vodičského oprávnenia šoféroval osobné vozidlo po obci Jarovnice a zišiel z cesty do odvodňovacieho kanála. „Tam ho našla policajná hliadka, ktorá muža podrobila kontrole. Dychová skúška mala pozitívny výsledok, presiahol hodnotu 1,7 promile,“ uviedla hovorkyňa s tým, že obaja muži skončili v cele policajného zaistenia.
