OPITÝ vodič: Narazil do auta, nafúkal vyše dve promile

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Muž skončil v cele policajného zaistenia.

Autor TASR
Nižný Hrabovec 16. septembra (TASR) - Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 23-ročného muža zo Strážskeho. V nedeľu (14. 9.) podvečer viedol osobné vozidlo bez vodičského oprávnenia po obci Nižný Hrabovec, kde narazil do zaparkovaného auta. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, z miesta nehody odišiel, no hliadka ho v krátkom čase vypátrala.

„Bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol pozitívny, s hodnotou viac ako 2,3 promile,“ doplnila hovorkyňa s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia.
