KOMÉDIA NA CESTE: Opitý vodič narazil do auta pred sebou i za sebou

Bratislava 18. februára (TASR) – Bratislavskí dopravní policajti riešili vo štvrtok (17. 2.) ráno prípad opitého vodiča nákladného vozidla, ktorý v krátkom slede demoloval dve osobné autá. Do prvého, idúceho pred ním, narazil v dôsledku nedodržania bezpečnej vzdialenosti. Do druhého preto, lebo svoje vozidlo v kopci nezabrzdil, keď sa snažil zistiť následky prvej kolízie.



"Podľa doterajších informácií 46-ročný vodič vozidla IVECO počas jazdy v smere do centra nedodržal potrebnú vzdialenosť pred ním idúcim vozidlom BMW 530 xDrive, následkom čoho došlo k zrážke. Po vystúpení z vozidla ho ale nezabezpečil proti pohybu. To začalo vzhľadom na mierne stúpanie klesať a vzápätí došlo k jeho nárazu do vozidla BMW 320 XDrive, ktoré stálo za ním," spresnil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff. Dodal, že dychovou skúškou namerali policajti vodičovi 2,31 promile alkoholu v krvi.



Šoféra umiestnili do cely policajného zaistenia. Čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.