VIDEO: Opitý vodič narazil do auta, stromu i plota rodinného domu
Za volant si sadol napriek tomu, že má do mája 2029 uložený zákaz šoférovania.
Autor TASR
Trnava/Vozokany 27. októbra (TASR) - Opitý vodič osobného vozidla narazil v piatok (24. 10.) vo Vozokanoch (okres Galanta) do pred ním idúceho auta, stromu i plota rodinného domu. Za volant si sadol napriek tomu, že má do mája 2029 uložený zákaz šoférovania. Čelí obvineniu z prečinov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Tridsaťosemročný vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a zozadu narazil do pred ním idúceho auta. V ňom sa viezla mladá žena a maloleté dieťa, ktoré sa, našťastie, nezranili,“ priblížili policajti. Muž nafúkal 2,1 promile. Po nehode skončil v nemocnici.
Po ošetrení si ho prevzali kolegovia z galantského dopravného inšpektorátu. „Poverený policajt muža v rámci tzv. superrýchleho konania obvinil z prečinov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. V zmysle zákona môže za takýto skutok hroziť trest odňatia slobody až na dva roky,“ dodala polícia.
