NARAZIL DO AUTOBUSU A UŠIEL: Nehoda sa stala v obci Dlhé nad Cirochou

Dlhé nad Cirochou 11. apríla (TASR) - Opitý vodič narazil do autobusu v obci Dlhé nad Cirochou v okrese Snina, z miesta nehody odišiel. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že nehoda sa stala v pondelok (10. 4.) popoludní.



Hovorkyňa uviedla, že 41-ročný vodič narazil do autobusu, keď cúval z dvora rodinného domu. "Na mieste nehody nezotrval, no bol policajnou hliadkou stotožnený a podrobený kontrole. Výsledok dychovej skúšky u neho presiahol hodnotu 2,8 promile. Vodič autobusu nebol pod vplyvom alkoholu," doplnila Ligdayová.



Pri zrážke došlo ku škodám na motorových vozidlách v celkovej výške asi 3000 eur. Vodič osobného vozidla skončil v cele policajného zaistenia. Polícia v Humennom v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.