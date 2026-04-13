Opitý vodič narazil do odpadovej nádoby a plynovej prípojky
Vodičovi policajti obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Štvrtok 13. apríla (TASR) - Policajti Okresného dopravného inšpektorátu Trenčín začali trestné stíhanie pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Opitý 44-ročný vodič narazil v sobotu (11. 4.) v obci Štvrtok v Trenčianskom okrese do odpadovej nádoby. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Vodič po náraze pokračoval v jazde a narazil do plynovej prípojky. Pri dychovej skúške mu policajti namerali najskôr dve, pri opakovanej skúške 2,21 promile alkoholu.
Vodičovi policajti obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.
Vodič po náraze pokračoval v jazde a narazil do plynovej prípojky. Pri dychovej skúške mu policajti namerali najskôr dve, pri opakovanej skúške 2,21 promile alkoholu.
Vodičovi policajti obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.