Poprad 10. marca (TASR) – Opitý vodič narazil do stojana na čerpacej stanici v Poprade, polícia ho obvinila a umiestnila do cely policajného zaistenia. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky voči 37-ročnému mužovi z obce Spišská Teplica v okrese Poprad.



„Muž v utorok (8. 3.) popoludní viedol osobné motorové vozidlo po účelovej komunikácii čerpacej stanice na Teplickej ceste v Poprade. Na ceste k stojanom na pohonné látky vyšiel s vozidlom na vyvýšený ostrovček a narazil do kovového odpadkového koša a následne aj do stojanu na čerpanie pohonných látok,“ priblížila hovorkyňa s tým, že vodič pokračoval v jazde ďalej.



Neskôr ho policajná hliadka vypátrala a podrobila kontrole, pričom zistila, že viedol vozidlo pod vplyvom alkoholu. Hodnota dychovej skúšky dosiahla 1,2 promile. Škoda na osobnom vozidle, koši a stojane dosiahla stovky eur.