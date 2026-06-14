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OPITÝ VODIČ NARAZIL DO ZASTÁVKY: V Novom Ruskove nafúkal 1,2 promile

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Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Košický kraj

Dopravnú nehodu dokumentuje oddelenie dopravných nehôd v Trebišove.

Autor TASR
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Nový Ruskov 14. júna (TASR) - Polícia v obci Nový Ruskov v okrese Trebišov dokumentuje nehodu, pri ktorej vodič osobného motorového vozidla narazil do autobusovej zastávky a následne aj do dreveného stĺpa verejného osvetlenia. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Policajti vodiča na mieste podrobili dychovej skúške s výsledkom viac ako 1,2 promile. „Pri udalosti nedošlo k zraneniu osôb. Vodič lekárske ošetrenie odmietol,“ uvádza polícia s tým, že muža obmedzili na osobnej slobode.

Dopravnú nehodu dokumentuje oddelenie dopravných nehôd v Trebišove.


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