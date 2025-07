VÍKEND V NITRE: Opitý vodič narazil do závory pri vstupe do nemocnice

Nitra 7. júla (TASR) - Pred vstupom do Fakultnej nemocnice v Nitre narazil počas víkendu 37-ročný vodič osobného vozidla do závory. Privolaná policajná hliadka vyzvala muža, aby sa podrobil dychovej skúške na alkohol. Vodič nafúkal 2,60 promile, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Dopravná nehoda sa stala aj na križovatke ulíc Hanulova a Železničiarska v Nitre. Vodič vozidla Toyota RAV4 pri vchádzaní do križovatky nedal prednosť vozidlu jazdiacemu po hlavnej ceste. Prednou časťou svojho vozidla narazil do pravej prednej časti auta Seat Alhambra. Dychová skúška u vodiča Seatu mala negatívny výsledok, vodič Toyoty nafúkal 2,77 promile.



Policajti odhalili počas víkendu aj ďalších dvoch vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu. V obci Tesáre v okrese Topoľčany nafúkal vodič 2,54 promile, v Topoľčanoch zase vodič 1,04 promile. Všetci vodiči skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.